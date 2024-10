Andora, il presidente di A.m.a. De Nicola ringrazia i consiglieri uscenti e dà il benvenuto ai nuovi nominati

Andora. “In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.M.A. S.r.l., desidero esprimere il mio profondo ringraziamento al Sindaco per la rinnovata fiducia nei miei confronti. È un onore continuare a servire in questo ruolo e collaborare con un team di grande valore per la realizzazione dei servizi pubblici locali”, così l’avvocato Fabrizio De Nicola dell’Azienda Multiservizi Andora che gestisce fra l’altro il porto turistico, la spiaggia libera attrezzata e la Farmacia.

“Colgo l’occasione per salutare i consiglieri uscenti Silvia Garassino ed Emanuel Voltolin Visca. La loro dedizione e il loro impegno hanno significativamente contribuito al percorso di crescita e miglioramento dell’Azienda. Il loro apporto è stato fondamentale per raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. A loro va il mio più sentito ringraziamento e i migliori auguri per i futuri successi professionali e personali. Diamo il benvenuto ai nuovi consiglieri appena nominati, l’Avvocato Simona Aicardi e il signor Gerardo Gerundo”, ha aggiunto.

