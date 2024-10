Boissano, Trofeo delle Province: coinvolti quasi trecento giovani atleti

Boissano. Una nuova grande occasione di incontro per i giovani atleti liguri, con le rappresentative delle quattro Province della Regione.

Quasi 300 in gara e affermazione per la delegazione genovese nelle categorie Cadetti, Ragazze e Ragazzi, mentre tra le Cadette si è imposta con notevole margine la squadra di Savona.

Tra i Cadetti in evidenza il velocista Michele Zella (Maurina olioCarli Imperia) che si è aggiudicato gli 80 piani in 9.53. Molto bene Davide Crisci (Maurina) vittorioso sui 100 ostacoli in 13.55. Tre successi per i portacolori dell’Atletica Varazze: Carlo Gracchi ha completato i 2 km di marcia in 9.42.70, Daniel Fazio ha scagliato il giavellotto a 31.77 e Giacomo Fiorito si è aggiudicato il peso con 11.36.

Grande prova di Flavio Angelini (Atletica Levante) sui 1000, vinti in 2.42.26.

Campani Andrea (Atletica Sarzana) ha vinto l’alto .

» leggi tutto su www.ivg.it