Bucci e Rixi a Sestri Ponente per il ‘Patto per la Sicurezza’: “In Liguria una scuola per la Polizia Locale”

Genova. Una scuola regionale di polizia locale e massima attenzione alla sensibilizzazione degli over 70 sul tema delle truffe agli anziani. Sono due dei punti principali del ‘Patto per la sicurezza‘ presentato e firmato venerdì a Sestri Ponente dal sindaco e candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra, Marco Bucci, e dal viceministro Edoardo Rixi.

In base alle proposte della Lega, la Regione si impegna a sostenere i progetti di riqualificazione urbana con particolare attenzione alle zone più esposte al degrado e alla criminalità. Si impegna inoltre a investire nel miglioramento delle dotazioni tecniche e strumentali per aumentare la capacità operativa delle forze dell’ordine, garantendo così un presidio più efficace sul territorio, ed è appunto prevista la creazione di una scuola regionale di Polizia Locale, collegata alla Fondazione ‘Scuola Interregionale’ già attiva e di cui la Liguria è socio fondatore, per offrire formazione continua e di qualità agli agenti, evitando il ricorso a strutture esterne.

