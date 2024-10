“Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria, ha affermato che la bonifica dell’area ex Campo in ferro è quasi completata e dicendo che al termine dei lavori continuerà il dialogo con il ministero della Difesa per ottenere la restituzione del sito, che è cruciale per la realizzazione di un porticciolo, ma non riveste più un ruolo strategico per la Marina. Ha altresì detto che Regione non ha competenze dirette, ma vigilerà. Forse bisognerebbe spiegare al candidato presidente Bucci la differenza tra bonifica e messa in sicurezza di emergenza”. Lo afferma in una nota Rete ambiente altro turismo, replicando alle affermazioni sul Campo in ferro fatte a più riprese da Bucci nel corso della campagna elettorale.

“Lo stesso ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, ex comandante Marittimo Nord – prosegue la nota degli ambientalisti -, dichiarava nell’aprile scorso che ‘la parte del Campo in Ferro è una realtà sofferente che deve essere bonificata e quindi la Marina ha avviato con una conferenza di servizi un processo di caratterizzazione dei fondali. Sulla base dei risultati di questo processo e delle analisi che seguiranno, verrà deciso se procedere ad una bonifica completa o ad un contenimento. Questo dipenderà dalla gravità dei dati che dovremo recepire. Dobbiamo ancora decidere se quest’area rimarrà in ambito militare, tutto farà parte di un unico disegno complessivo che è attualmente all’attenzione del ministro della Difesa’”.

L’articolo Campo in ferro, gli ambientalisti: “Negli occhi di Bucci c’è l’ennesimo porticciolo, ma in realtà è una discarica che ha ospitato per anni uranio, polonio e altre chicche” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com