Canottaggio: ai Tricolori fondo vincono Murcarolo, Sampierdarenesi, Rowing e Velocior

Pisa. Canottaggio ligure ancora in grande forma. Sul Canale dei Navicelli, a Pisa, sono stati assegnati i titoli italiani di Gran Fondo nelle sole specialità del doppio e del quattro senza nelle categorie Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Under 17 maschili e femminili.

La Sportiva Murcarolo è campione d’Italia nel 4 senza Under 23 grazie a Guglielmo Melegari, Andrea Licatalosi, Michele Maspero e Pietro Sitia. Vittoria anche per il Rowing Club Genovese nel doppio Pesi Leggeri grazie a Tommaso Rossi ed Ermanno Virgilio.

» leggi tutto su www.genova24.it