Centro logistico Cadimare, Comune affida lavori ristrutturazione alloggi e autofficina

Affidati dal Comune della Spezia i lavori di ristrutturazione dell’autofficina e di parte degli alloggi del Centro logistico/Istituto “U. Maddalena” di Cadimare, in uso all’Aeronautica militare. Un intervento che si inserisce nel protocollo d’intesa siglato nel giugno 2017 tra Agenzia del Demanio, Comune e Ministero della Difesa con obbiettivo la razionalizzazione degli immobili militari presenti nel territorio comunale spezzino e il soddisfacimento di esigenze del Comune. Nell’ambito dell’intesa era previsto il passaggio al Comune della Spezia di un’aliquota del compendio cadamoto, a fronte anche della realizzazione di una serie di opere che Palazzo civico si impegnava a realizzare nel Centro, a favore della Difesa; nel giugno dello scorso anno l’appprovazione, sottoscritto da Comune e Ministero, dell’Accordo tecnico operativo attuativo del menzionato protocollo.

Il Comune, dopo aver affidato e approvato il progetto esecutivo, come detto ha proceduto, con delibera odierna, ad assegnare i lavori di cui sopra, andati, dopo trattativa diretta su piattaforma digitale, a un consorzio toscano, per complessivi 148mila euro circa; approvato, a seguito dell’affidamento dei lavori, anche il quadro economico progettuale, che, comprendendo la progettazione e altri oneri, ammonta a circa 175mila euro.

