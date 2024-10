Chiavari: concessioni balneari, espletate le gare si attendono i nomi dei vincitori

Da Ncola Orecchia, consigliere comunale di Chiavari (“Chiavari con Te!”)

Quest’estate il Comune di Chiavari ha dato il via libera alla procedura ad evidenza pubblica

per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime temporanee.

Interessati dalla procedura sono in totale sei stabilimenti balneari, sei spiagge libere attrezzate e una colonia marina.

La Giunta Messuti, senza accogliere le istanze degli imprenditori balneari locali e della Fiba

Confesercenti Tigullio che avevano contestato i criteri adottati e richiesto di sospendere la gara, ha deciso di procedere con l’assegnazione delle 12 aree sino al 31.12.2027 e della zona del Lido fino al 31.12.2026.

Il termine ultimo previsto negli avvisi di gara per la presentazione delle domande è ormai

scaduto il 10 ottobre alle ore 10.00, ma, ad oggi, sono passate quasi due settimane e non si

sa ancora nulla.

Eppure con determina n. 1647 del 18.10.2024 è stata nominata la Commissione Giudicatrice

con il compito di esaminare e valutare, in seduta pubblica, la regolarità della documentazione amministrativa presentata e, in successiva seduta riservata, le offerte ammesse.

Sono state presentate le domande, sono state aperte le buste e, se sì, come mai non vengono

ancora ufficializzati i nomi dei vincitori?

Si aspetta che siano prima concluse le votazioni regionali?

Per avere una risposta a queste domande ho presentato un’istanza di accesso agli atti e un’interpellanza da discutere nel prossimo Consiglio Comunale, nella speranza che venga

finalmente convocato, visto che con la campagna elettorale in corso l’attività consiliare è stata completamente congelata.

» leggi tutto su www.levantenews.it