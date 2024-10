Chiavari: egiziano ucciso e mutilato, chiesto l’ergastolo per i due imputati

Chiesta la condanna all’ergastolo per gli egiziani Kamel Abdelwahab detto Tito, e ad Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, accusati di avere ucciso a Genova il connazionale Mahmoud Abdallah, 19 anni; il cadavere trasportato in taxi chiuso in una valigia a Chiavari, poi decapitato e il corpo gettato a mare con le mani mozzate, ritrovato nel mare di Santa Margherita Ligure. La richiesta dell’ergastolo è arrivata oggi dal pubblico ministero Daniela Pischetola. Il pubblico ministero ha chiesto inoltre l’isolamento diurno per 18 mesi. I due imputati si incolpano a vicenda; potrebbe essere una strategia difensiva.

