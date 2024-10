Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Sabato 26 ottobre, alle 11.30, verranno consegnati i 65 orti urbani realizzati in via Parma, nel quartiere di Caperana (all’altezza del civico 207). Il terreno di proprietà comunale è di circa 3200 mq, suddiviso in 65 appezzamenti di 50 mq ciascuno. Ogni assegnatario, o un suo delegato, dovrà presentarsi per la firma del contratto munito di documento di identità.

