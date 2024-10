Facilitazione digitale, attivi sportelli gratuiti in sei comuni della Val di Magra

Hanno preso avvio con successo da circa un mese le attività dello Sportello per la Facilitazione digitale in sei comuni della Val di Magra.

Nello specifico:

Mercoledì:

dalle ore 8:30 alle ore 10:30 ad Arcola c/o Biblioteca Civica “Rina Pellegri”;

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 a Santo Stefano di Magra c/o AUSER di Santo Stefano di Magra.

Venerdì:

dalle ore 8:30 alle ore 10:30 e in caso di necessità fino alle ore 13:30 con possibilità di potenziare il servizio il sabato mattina dalle ore 11:30 alle ore 13:30 a Luni, in Comune;

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 a Vezzano Ligure c/o AUSER di Bottagna;

Il primo o ultimo venerdì del mese a seconda del calendario a Sarzana c/o Casa della Salute di Sarzana.

Sabato:

dalle ore 9:00 alle ore 11:00 a Castelnuovo Magra c/o Centro Sociale Polivalente.

