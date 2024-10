Giornata nazionale delle Pubbliche assistenze, a Monterosso l’omaggio è per Renzino e le vittime del Covid

Oggi, in occasione della prima Giornata nazionale delle Pubbliche assistenze, Anpas ha chiesto alle associazioni di volontariato affiliate di illuminare per i prossimi 10 giorni un monumento che le rappresenti. La Pubblica assistenza di Monterosso ha scelto di valorizzare l’aiuola con la pianta paulonia e la targa in memoria delle vittime del Covid e di Lorenzo De Simoni, uno dei volontari più amati e conosciuti che Monterosso abbia avuto.

