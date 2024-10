Hockey Sarzana ospita Lodi, serve un’impresa

Arriva a Sarzana una delle favorite del campionato. Il Lodi per il terzo anno consecutivo ha sostanzialmente confermato il suo organico con l’unica eccezione del ritorno di Francesco Compagno, il 25 enne, ex Forte dei Marmi con il quale ha conquistato una doppietta (scudetto e Coppa Italia). L’anno scorso sei sfide in stagione tra le due formazioni culminate nel rovente quarto di finale dei Play-off, che vide la vittoria dell’Amatori Wasken Lodi in casa per 4-3, poi la vittoria in casa dei sarzanesi che dopo il pareggio per 2-2 dei tempi regolamentari ottennero la vittoria ai rigori, ed infine, la vittoria della bella, giocata al Pala Tori, vinta dal Lodi per 6-4. Il pronostico vede favoriti gli ospiti. “ Ospitiamo il Lodi per giocarci le nostre carte come è nel nostro DNA – dichiara il presidente Maurizio Corona – la squadra nonostante la sconfitta patita sabato scorso è in salute, sappiamo che per conquistare punti contro una corazzata come il Lodi dovremmo tutti rasentare la perfezione e, anche se fosse, potrebbe non bastare, vista la forza dei nostri avversari. Una cosa è certa – continua Corona – i ragazzi come sabato scorso non molleranno un centimetro di pista forti di un pubblico che contro il CGC Viareggio non li ha mai lasciati soli”.

Sabato 26 ottobre 2024 – ore 20:45 – Palasport Giuliano Tori (SP)

Arbitri: Alfonso Rago e Francesco De Palma

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com