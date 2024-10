Il Comune si candida per un’esibizione delle Frecce tricolori per il centesimo Palio del Golfo

L’amministrazione comunale della Spezia vuole portare le Frecce tricolori sui cieli cittadini in occasione del 100° Palio del Golfo, in programma domenica 3 agosto 2025. Un obiettivo messo su bianco con una delibera varata stamani da Palazzo civico, che intende realizzare l’evento in collaborazione con l’AeroClub di Lucca. “Una manifestazione di grande richiamo internazionale capace di attirare importantissimi flussi turistici” e “di creare un indotto economico diretto e indiretto a beneficio del territorio interessato”, si osserva nell’atto in merito all’esibizione della nota Pattuglia acrobatica.

La formazione del calendario annuale delle pubbliche manifestazioni aeree è prerogativa dell’Aero Club d’Italia, che raccoglie e vaglia le richieste presentate dai vari aero club federati e dalle federazioni sportive, e attraverso gli aero club federati cura l’organizzazione delle manifestazioni fuori dalle basi militari.

L’atto dell’amministrazione comunale, nel dettaglio, delibera di approvare la richiesta per la realizzazione del sorvolo delle Frecce; di formalizzare la candidatura del Comune della Spezia, quale ente promotore, in collaborazione con l’AeroClub di Lucca, quale ente organizzatore, per l’evento in questione, in occasione, come detto, del Palio numero cento; di riconoscere un contributo economico nell’importo massimo di 40mila euro (spese assicurative, logistiche, amministrative ecc. e ospitalità personale militare), a favore dell’AeroClub Italia e dell’AeroClub di Lucca per la realizzazione del sorvolo; somma da stanziare entro il 31 ottobre, data entro la quale l’aero club richiedente deve presentare la deliberazione di avvenuto stanziamento.

