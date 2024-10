Un pezzo di guard rail si era incastrato all’interno del frontale dell’autobus, finendo per uscire dalla porta d’ingresso laterale, e per questo oggi i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare il mezzo pubblico dall’abbraccio con la barriera di protezione a bordo strada. L’incidente è avvenuto oggi a San Benedetto, nel comune di Riccò del Golfo, e non risultano persone ferite. Sul posto si sono portati anche i tecnici dell’azienda.

L’articolo Incidente a San Benedetto per un bus di Atc: devono intervenire i Vigili del fuoco per staccarlo dal guard rail proviene da Città della Spezia.

