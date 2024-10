”Approvate dai due rami del Parlamento le modifiche alla legge 145 del 2016 recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali; tra le modifiche approvate viene prevista l’attribuzione dell’indennità di missione al personale impiegato in aree non soggette alla sovranità di alcuno stato, e quindi anche in acque internazionali, un provvedimento atteso da tempo dal personale della Marina Militare.

A beneficiarne sarà quindi anche il personale militare della Spezia con i propri equipaggi delle navi impegnati nelle operazioni internazionali; in tale contesto sempre più competitivo e instabile, questa riforma si rivela cruciale e dimostra la vicinanza del Governo italiano e di Fratelli d’Italia nei confronti di donne e uomini della Marina impegnati in mare al servizio del nostro Paese.” Così i deputati di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia e Paola Chiesa.

L’articolo Indennità missioni estere della Marina, Frijia e Chiesa: “Un giusto riconoscimento” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com