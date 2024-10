La pioggia non ferma gli spezzini: Picco quasi sold-out per Spezia-Bari

La pioggia prevista e l’allerta arancione che comincerà alla mezzanotte e proseguirà fino alle 21.00 di venerdì non fermano gli spezzini, pronti a supportare ancora una volta lo Spezia di Luca D’Angelo. Si va verso un nuovo sold-out dello stadio Picco per la sfida di domani sera contro il Bari, un Picco in versione ‘mini’, che non potrà contare sulla Curva Ferrovia, chiusa per i lavori di montaggio della sua copertura. Quando sono scoccate le ore 20.00 della vigilia, sono 36 i biglietti rimasti nei Distinti e un altro centinaio tra Tribuna e Field Box. Giusto una manciata, dunque, i biglietti disponibili per completare lo stadio per quanto possibile, nonostante le condizioni meteo di domani che sembrano essere avverse, quantomeno in avvicinamento all’inizio del match.

L’articolo Campo in ferro, gli ambientalisti: “Negli occhi di Bucci c’è l’ennesimo porticciolo, ma in realtà è una discarica che ha ospitato per anni uranio, polonio e altre chicche” proviene da Città della Spezia.

