La puntata di Report sull’inchiesta Toti andrà in onda domenica, durante le elezioni

Liguria. Le spese dell’amministrazione Toti per pubblicizzare la regione, i rapporti del capo di gabinetto Matteo Cozzani con i fratelli Testa di Riesi, le “liturgie” della comunità riesina esportate a Genova. Sono queste le anticipazioni lanciate, attraverso la pagina Facebook ufficiale, dagli autori della trasmissione Report in merito alla prima puntata della nuova stagione che andrà in onda domenica sera alle 20.30 su Rai 3. Una puntata che quindi verterà (anche) sull’inchiesta per corruzione che ha portato all’arresto di Giovanni Toti e alle dimissioni del governatore, e che inevitabilmente è già finita al centro delle polemiche: perché andrà in onda mentre saranno in pieno svolgimento le elezioni regionali.

“Ricostruiremo la vicenda giudiziaria che ha riguardato la Liguria – ha detto il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci a Un giorno da Pecora su Radio1 – Noi andremo in onda il 27 ottobre e il 30 il tribunale di Genova deciderà sulle richieste di patteggiamento. E poi ricostruiremo il sottobosco che si è mosso in questa vicenda, sconosciuto ai più. Ad esempio, sappiate, c’è un piccolo paesino siciliano che ha condizionato il santo di Genova, San Bartolomeo: hanno tolto quello genovese per metter l’altro”.

