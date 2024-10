Lavagna: Parco Tigullio, inaugurata la nuova area “Melvin Jones”

E’ stata inaugurata oggi la nuova area inclusiva dedicata al benessere dello stare insieme voluta dal Club Chiavari Host dei Lions all’interno del Parco Tigullio, in collaborazione con il comune di Lavagna che ha predisposto lo spazio. L’area è stata dedicata a Melvin Jones, cittadino americano attivo nel mondo del business e fondatore del Lions Club International. In sua memoria è stata scoperta una targa commemorativa. Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco di Lavagna Elisa Covacci, i rappresentanti del Lions Club di Lavagna, Anna Macera, e di Chiavari, Flavio Bertini, una rappresentanza dell’Istituto Natta di Sestri Levante, con cui Lavagna Host ha avviato un progetto di collaborazione, un membro dei giovani Lions, detti “Leo”, Matteo Magazzini e il Tigullio Motor Club.

“Sono sempre felice quando ci sono collaborazioni fattive con le associazioni, perché il comune da solo non può fare tutto. Ringrazio il Lions Club per la realizzazione di questo progetto di un’area in cui bambini vengono ogni giorno. È preziosa l’idea di portare qui nuovi giochi inclusivi, per bambini anche diversamente abili”, ha dichiarato Covacci. “Come Lions del Tigullio abbiamo organizzato a Chiavari per nove anni il raduno delle auto e moto d’epoca, poi il Covid ci ha fermato. Finalmente ad aprile di quest’anno siamo riusciti a riprendere l’iniziativa a Lavagna e abbiamo voluto come segno di riconoscimento donare al Parco Tigullio questi giochi”, ha spiegato Bertini. “Non puoi andare molto lontano finché non inizi a fare qualcosa per qualcun altro” è il messaggio che consegna Melvin Jones a vecchi e giovani. “È un pensiero che fa pensare. Siamo un gruppo di amici che si sono messi insieme per devolvere fondi all’Asl 4, alla casa di riposo ‘Due palme’ e all’Anffas attraverso un torneo di burraco, i doni dei Babbi Natale e uno spettacolo teatrale. Vi invitiamo a venire a incontrarci e a partecipare ai nostri service”, così si è rivolto agli studenti il giovane Magazzini. Ai ragazzi è stato lasciato un tricolore e un portachiavi dei Lions.

