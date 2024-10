Meteo, sulla Liguria temporali in arrivo aspettando un ulteriore peggioramento

Liguria. Il campo di alta pressione presente a nord delle Alpi non sortisce gli effetti sperati: infatti un flusso umido meridionale determina cieli grigi su gran parte d’Italia, con precipitazioni a carattere di rovescio specialmente sul centro-nord della penisola.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 24 ottobre avremo tra la notte e le prime ore del mattino l’impostarsi di una convergenza sul Mar Ligure orientale che determina precipitazioni a carattere di rovescio temporalesco, con possibile risalita di nuclei verso le coste adiacenti (in particolar modo tra Tigullio e Alta Toscana); con il passare delle ore, graduale spostamento verso il settore centrale della regione, prima di una diminuzione dei fenomeni attesa nel tardo pomeriggio, quando tuttavia non si esclude qualche ultimo sparuto rovescio. A ponente situazione più asciutta, con rovesci sparsi su Alpi Liguri e interno dell’imperiese; più soleggiato in costa, specialmente al mattino.

» leggi tutto su www.genova24.it