Genova. Parapiglia in centro storico domenica pomeriggio dopo che un uomo, multato per avere urinato in strada, ha aggredito gli agenti della polizia locale intervenuti insieme con altri due uomini.

È successo in via ai Quattro Canti di San Francesco. Gli agenti del Nucleo Centro Storico e GOCS, vedendo l’uomo urinare, sono subito intervenuti per multarlo. A quel punto lui ha reagito insultandoli, minacciandoli e rifiutandosi di fornire i documenti.

