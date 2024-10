Dall’ufficio stampa del Rapallo Pallanuoto

Il Rapallo vince sul Padova, un buon viatico in vista dell’impegno di Euro Cup. Esordio vincente per il RPN che si impone di misura sul Plebiscito Padova per 10 a 9. Partono con il piede giusto le giallo blu, incamerando i primi tre punti e con ogni probabilità, stando ai pronostici, quello che si rivelerà uno scontro diretto per le posizioni di vertice.

