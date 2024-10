Pastorino e D’Acqui (Orlando Presidente): “Al fianco degli Amici di Ponte Carrega contro l’ombra di Casa Pound”

Genova. “Apprendiamo con grande sorpresa e preoccupazione della denuncia penale per diffamazione a mezzo stampa avanzata dal sig. Giulio Benvenuti nei confronti del Presidente dell’Associazione Amici di Ponte Carrega. Come abbiamo sottolineato già lo scorso luglio in una lettera di solidarietà che abbiamo inviato all’Associazione, è stato esercitato un legittimo diritto di critica da parte dell’Associazione stessa nei confronti di una scelta inopportuna che ha visto la partecipazione di un relatore, le cui posizioni, secondo fonti pubbliche, sono riconducibili a realtà di estrema destra come Casa Pound”.

Lo dichiarano Gianni Pastorino e Rossella d’Acqui, candidati alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre nella Lista Andrea Orlando Presidente e Erika Venturini, Consigliera Municipio Media Val Bisagno – Genova.

