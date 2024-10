Pontremolese, Traversi: “M5S ha sempre sostenuto raddoppio, ultimo significativo stanziamento con secondo governo Conte”

“Il Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto il progetto di raddoppio della Pontremolese, strategico per la logistica delle merci e per la mobilità sostenibile. L’infrastruttura rappresenta un fondamentale collegamento ferroviario che mira a promuovere il trasporto su ferro, contribuendo così a ridurre il traffico su strada e le emissioni di CO2. Una rinnovata attenzione a questo progetto è essenziale per alleggerire il carico dell’autostrada della Cisa da numerosi camion che possono essere sostituiti da convogli ferroviari, garantendo una viabilità più sicura e scorrevole e una maggior salvaguardia dell’infrastruttura autostradale”. Lo dichiara in una nota il deputato del M5S Roberto Traversi, già sottosegretario al Mit con il Governo Conte 2. “L’ultimo significativo stanziamento per la Pontremolese, di 170 milioni, risale al governo Conte 2, un momento di grande impegno politico per le infrastrutture sostenibili. Da quel momento, però, si è assistito a un immobilismo, specialmente del Governo Meloni che ha messo a rischio la realizzazione di tali opere necessarie – prosegue l’esponente pentastellato -. Con la presenza del M5S in Regione Liguria ed Emilia-Romagna, ci sono le giuste garanzie per un impegno convinto e costante verso il progresso delle infrastrutture sostenibili. Il raddoppio della Pontremolese non è solo una questione di trasporti, ma un passo verso un futuro più verde e più efficiente per il nostro sistema di mobilità”.

