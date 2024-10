Regionali, per Salvini niente scaramanzia: “Se va a votare la gente noi stravinciamo”

Genova. È stato l’evento di fine campagna elettorale dell’assessora Marta Brusoni, new entry della Lega, a chiudere il tour di Matteo Salvini in giro per la Liguria negli ultimi giorni prima del voto. Domani la festa con Meloni e Tajani ai Magazzini del Cotone, ma intanto in piazza Rossetti si brinda a Marco Bucci pensando già al risultato.

“Se va a votare la gente noi non vinciamo, noi stravinciamo”, sottolinea il vicepremier invitando tutti a “parlare e chattare” coi propri conoscenti “perché tanti non sanno nemmeno che in Liguria si vota“. E la colpa, secondo Salvini, è anche dei media: “Incredibilmente per le televisioni nazionali la Liguria non esiste. Non c’è stata una trasmissione televisiva nazionale sulla Liguria. Quando votavano le altre Regioni talk show, dibattiti tra i candidati… Vi ricordate quando ha votato la Sardegna? Sembrava che votassero gli Stati Uniti. Adesso votano un milione e mezzo di liguri: silenzio”.

