Savona. Tour savonese per il ministro e vice premier della Lega Matteo Salvini, che nel pomeriggio (dopo Loano) ha fatto tappa a Savona.

“Le aspettative per il partito sono buone. Ringraziamo la Regione per quello che ha fatto negli anni passati, insieme abbiamo lavorato bene. L’anno scorso la Liguria è stata la regione che ha creato più posti di lavoro. Bucci si è dimostrato in ottimo sindaco e sarà un bravo governatore”, ha detto il segretario nazionale della Lega.

