Regionali, Sisti: “La Liguria ha bisogno di politici onesti e di alta caratura etica. Voglio prendermi cura di ogni aspetto di questa terra”

“C’è una parola che io ho ripetuto innumerevoli volte in questa campagna elettorale: onestà – lo ribadisce Paola Sisti, candidata Pd alle regionali per Andrea Orlando presidente, quasi in chiusura di campagna elettorale -. I cittadini liguri hanno un grande bisogno di avere a che fare con persone intellettualmente e fisicamente oneste, di alta caratura etica e morale. Io so che Andrea Orlando è sempre stato un uomo delle istituzioni onesto e per questo ho accettato di mettere la mia faccia vicino a quella di Orlando perché riconosco in lui quel sistema di valori che è anche il mio. Non c’è un altro modo per stare nelle istituzioni. Bisogna starci in manera serie e onesta”.

Dimostrerò di avere forza, coraggio e passione. Forza fisica e d’animo per affrontare la complessità delle questioni e dei compiti. Coraggio perché è la qualità necessaria per accettare una sfida di governo che deve guardare al futuro e prendere decisioni, anche impopolari, e la Liguria deve diventare una regione modello di buon governo nelle sue diverse funzioni. Passione perché soltanto chi ha la passione delle idee può traghettare in un futuro migliore possibile una Regione e i suoi cittadini. Amo la Liguria e il suo carattere forte fin dalla prima lezione di Geografia alle medie, dove ci fu spiegato perché i liguri fossero un popolo tanto tenace. Amo ogni particolare di questa Regione, dalla via Francigena a Genova, dai terrazzamenti ai Porti, dai giovani agli anziani. Tutto e ognuno, deve essere valorizzato.

