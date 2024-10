Lavagna. L’Albenga viene sconfitto per 8-0 al Riboli di Lavagna sempre con una formazione ricca di giocatori della Juniores, chiamati in causa in maniera improvvisa dopo gli scossoni avvenuti nelle settimane precedenti che hanno visto una lunghissima lista di dimissioni dai quadri dirigenziali, tecnici e di calciatori.

Il tecnico bianconero Thomas Massa parla della partita e della situazione bianconera ai microfoni del club genovese.

» leggi tutto su www.ivg.it