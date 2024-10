Telefono sotto la camicia e auricolari, fuori c’era il suggeritore per l’esame della patente

Tre persone sono state denunciate dopo aver tentato di falsare una prova d’esame per la patente di guida. La scorsa settimana la Polizia di Stato ha sorpreso due candidati nell’atto di svolgere l’esame di teoria in possesso di cuffie sonore attive e di un telefono acceso, celato sotto la camicia, sistemato in modo da consentire la video ripresa della prova d’esame. Gli agenti, giunti presso gli uffici della locale Motorizzazione Civile, su segnalazione del personale, sono intervenuti interrompendo la prova d’esame dei candidati.

I controlli sono continuati all’esterno della sede d’esame, dove è stata intercettata una vettura a bordo della quale un terzo individuo attendeva di svolgere la prova d’esame programmata per la tarda mattinata. Nel vano portabagagli posteriore del mezzo gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato un oggetto atto a offendere.

