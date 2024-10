Venerdì Giuseppe Conte in visita al Sant’Andrea. Poi incontrerà associazioni e comitati spezzini

“Domani, alle 11, come Movimento cinque stelle La Spezia accompagneremo il presidente del M5S Giuseppe Conte in visita all’ospedale cittadino Sant’Andrea, struttura ospedaliera ormai vetusta che necessita di una più puntuale ed efficace manutenzione per evitare i disagi che si sono verificati negli ultimi anni ai reparti. Causa maltempo, anziché il previsto sopralluogo al cantiere del mai costruito Felettino, subito dopo la visita al Sant’Andrea, il presidente Conte incontrerà i comitati cittadini e le associazioni che si battono da anni per una sanità per tutti, per servizi efficienti, per l’agognato nuovo ospedale spezzino e per una qualità della vita che crediamo non faccia il paio con la visione che ha il centrodestra, incapace di ascoltare il territorio su istanze ormai arcinote come – per citare un pochi esempi – l’inquinamento atmosferico da navi da crociera, i rischi legati al potenziamento del rigassificatore di Panigaglia, la costruzione del Biodigestore di Saliceti. L’appuntamento è al Bar Sunflower, antistante il Sant’Andrea, in via San Cipriano 10”. Lo rende noto il candidato del Movimento cinque stelle alle prossime elezioni regionali, Paolo Ugolini.

