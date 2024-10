AI e robotica nel futuro dei cantieri: Fincantieri a San Francisco per stare al passo

Fincantieri apre una Innovation Antenna presso il Mind the Bridge Innovation Center di San Francisco con l’obiettivo di esplorare nuovi trend e sviluppare soluzioni innovative nell’ambito delle tecnologie dual use, applicabili sia in settori civili che militari. Gli ambiti di sviluppo riguardano principalmente l’intelligenza artificiale, la cyber security, l’automazione e la robotica, settori in cui la convergenza tra applicazioni civili e militari è particolarmente marcata.

In collaborazione con Mind the Bridge e con il supporto di Crunchbase, principale fornitore di soluzioni per la ricerca e il monitoraggio di aziende private, Fincantieri ha presentato il report Dual-use technologies: going beyond the dual-use divide, una ricerca che per la prima volta mappa in modo approfondito questo settore in forte espansione.

