Bari, Longo: “Pareggio giusto, lo Spezia ha calciato solo da fuori. E noi siamo stati pericolosi per due volte”

“La partita si è svolta nella prima mezz’ora con uno Spezia che ci veniva a prendere alti. Sapevamo che avrebbero avuto questo atteggiamento, ci saremmo dovuti adattare a questo gioco e l’avevo detto. Lo Spezia è molto forte fisicamente, nei duelli, ti costringe a lavorare sporco. Abbiamo scelto di aspettarli, tenendo un uomo in più dietro. Abbiamo concesso di più in fase di palleggio, ma nel secondo tempo abbiamo scelto di pressare Esposito e di conseguenza abbiamo lasciato più la zona centrale libera a Hristov. Le cose sono migliorate, lo Spezia ha faticato di più a sviluppare e sono molto contento dell’atteggiamento del Bari. Bisogna saper fare anche questo tipo di partite”. Parla così Moreno Longo, il tecnico del Bari, che analizza il pareggio dei pugliesi al Picco. “Ritengo giusto il risultato, abbiamo avuto due occasioni pericolose anche se non abbiamo calciato in porta. Abbiamo avuto una chance con Novakovich, poi un cross che ha attraversato l’area in maniera pericolosa. Lo Spezia è la miglior difesa del campionato, il punto è meritato per spirito e per fase difensiva. Abbiamo concesso prevalentemente tiri da fuori, l’occasione di Reca è creata dal singolo”.

Un Bari che ha provato a giocare, ma che ha poi difeso con le unghie un punto importante: “C’era da venire qui con rispetto. Lo Spezia meritatamente è in alte posizioni in classifica, di conseguenza bisogna fare le partite differenti. Abbiamo avuto ragione visto il risultato finale. Avessimo concesso campo allo Spezia, nei duelli avrebbero fatto la differenza e avremmo sofferto di più. È il nostro ottavo risultato utile”, conclude.

