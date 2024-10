Cestistica attende Jolly Acli Livorno, Corsolini: “Finalmente questa settimana abbiamo potuto lavorare in relativa serenità”

La Cestistica spezzina si trasferisce al PalaSprint di Via Parma per la quarta giornata dell’A2/Girone A, con la sfida contro Livorno in programma sabato alle ore 18. Entrambe le squadre sono nel gruppone di sette squadre seconde a quattro punti e reduci da una vittoria: le spezzine da quella esterna a Benevento, le toscane da quella interna con la Virtus Cagliari. Le due compagini si erano già affrontate in pre-season in una delle semifinali del torneo Siram-Veolia, in cui fu il Jolly Acli ad avere la meglio sulle liguri.

Ad inquadrare l’incontro è il coach delle bianconere, Marco Corsolini: “Finalmente abbiamo avuto una settimana accettabile in cui abbiamo potuto lavorare in relativa serenità e quasi al completo, come non accadeva da tempo. Oltretutto ad inizio stagione già non è mai facile perché, soprattutto nel nostro caso di squadra nuova, ci vuole tempo per trovare l’amalgama giusta tra gioco e sintonia del gruppo, figurarsi in una situazione problematica come quella in cui ci siamo trovati nelle prime due partite. Per quanto riguarda gli avversari, si può dire che Livorno ha messo su un roster di altissimo livello per la categoria, facendo una campagna acquisti mastodontica: Okodugha e Wojtala sono due tra le migliori straniere del campionato, mentre Miccio, Botteghi e Georgieva sono altre giocatrici di grosso calibro per la A2. L’ultima considerazione è sul calendario, perché nelle prime 6 partite abbiamo in programma 5 scontri con compagini di alta fascia, alcuni già affrontati e altri ancora da giocare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com