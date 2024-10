Corso antincendio livello 1 con Confcommercio

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni al corso antincendio livello 1 (ex rischio basso). Il corso, destinato ai lavoratori designati alla prevenzione di incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nelle attività a rischio di incendio basso, avrà inizio il prossimo mercoledì 6 novembre 2024 e si svolgerà nella sede di Seprin Srl, in località Lagoscuro a Ceparana dalle 9 alle 13.

Obiettivo del corso è quello di fornire le competenze per permettere a chi è incaricato alla prevenzione incendi, lotta antincendio di attuare le misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio e la gestione delle emergenze.

