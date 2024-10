D’Angelo: “Avremmo meritato di vincere, prestazione notevole. Lotta per la promozione? Le cose si ottengono, non se ne parla”

“La prestazione è stata notevole, avremmo meritato la vittoria”. Questa l’analisi di Luca D’Angelo, pochi minuti dopo la fine della partita dello Spezia, fermato al Picco dal Bari sullo 0-0. “Abbiamo creato tanto subendo solo un cross nel secondo tempo come situazione pericolosa. Va bene la prestazione, è stata notevole. Ci aspettavamo il Bari in maniera diversa per atteggiamento, invece ci hanno aspettato in tanti sotto la linea della palla. Siamo andati sull’esterno tante volte, abbiamo preso due pali, tanti cross e tanti angoli. La prestazione mi soddisfa per tutti i ragazzi, non era semplice. Il Bari viene da una lunga serie positiva e oggi è andato in difficoltà come forse mai successo in questo campionato”.

Uno Spezia a cui è mancato solo il gol nonostante un grande forcing, anche nella ripresa dove il Bari ha riservato ad Esposito una marcatura strettissima: “Penso che abbiamo superato bene la problematica della marcatura su Esposito. Ci siamo inseriti centralmente con Hristov e lateralmente con i braccetti. Abbiamo dominato la partita, non abbiamo segnato ed è l’essenza di questo sport, ma la partita è stata bellissima”. Buone risposte ancora dalla difesa, con il quarto clean sheet di fila: “La squadra si difende bene. Gli attaccanti e i centrocampisti sanno come pensare, i difensori sono bravi e anche il portiere”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com