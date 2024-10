Detective, gangster e dark ladies, al Cinema Italia una rassegna dedicata al noir

“La critica più importante è il tempo”. Con questa frase di Rouben Mamoulian, cineasta hollywoodiano dell’epoca d’oro, Joe Denti, narratore della storia del cinema, introduce nella rassegna dedica al noir in programmazione al Cinema Italia di Sarzana a partire da giovedì 31 ottobre. Un poker di film passati indenni tra mode e gusti, capaci ancora oggi di inchiodare lo spettatore alla poltrona. “La forza del noir sta nella sua calligrafia filmica, rigorosamente in bianco e nero, quel mosaico di atmosfere, immagini, musiche e storie strettamente legate ai destini dei protagonisti: gangster, detective, poliziotti onesti e corrotti, dark ladies e donne perseguitate, coinvolti in situazioni da incubo”, sottolinea Denti.

Questi i film in programma:

“I diabolici”, diretto da Henri-Georges Clouzot (giovedì 31 ottobre)

“Che fine ha fatto Baby Jane”, diretto da Robert Aldrich ( giovedì 7 novembre)

“La fiamma del peccato”, diretto da Billy Wilder (giovedì 14 novembre)

“Il terzo uomo”, diretto da Carol Reed (giovedì 21 novembre)

Qua sotto la locandina della rassegna:

