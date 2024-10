Distinti sold-out, solo un centinaio di biglietti rimasti in tribuna per Spezia-Bari

Si va sempre più riempiendo lo stadio Picco, che seppur orfano della Curva Ferrovia questa sera accoglierà il Bari, avversario dello Spezia, con un pubblico pronto al sold-out dell’impianto. Nella mattinata di oggi sono andati esauriti tutti i tagliandi in vendita nei Distinti, mentre restano a disposizione dei tifosi circa un centinaio di ultimi biglietti tra Tribuna e Field Box. Con la Curva Piscina pronta ad accogliere i tifosi della Ferrovia e il settore ospiti che ha visto bruciare in pochi giorni i 150 posti a disposizione dei baresi, lo stadio va verso la massima capienza, per quanto disponibile senza la Curva Ferrovia, nonostante il meteo avverso previsto per questa serata.

