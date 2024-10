Il Picco saluta Michelangelo, scomparso nella notte nell’incidente a Bottagna

La notizia che ha accompagnato il risveglio della Spezia ha sconvolto una comunità. Michelangelo Orlandi, vent’anni, è scomparso nella notte dopo un incidente in scooter all’incrocio tra la strada provinciale di Fornola e la SS330 che arriva invece dalla Spezia. Una notizia che ha toccato da vicino anche il mondo dei tifosi dello Spezia, che ad inizio della partita di questa sera contro il Bari hanno esposto due striscioni: uno in saluto a Michelangelo, un secondo come messaggio per Luca, l’altro ragazzo coinvolto nell’incidente, che lotta ancora in ospedale.

