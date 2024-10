Scontro in Viale Italia, all’incrocio con Via Naef nel quartiere di Migliarina alla Spezia nel pomeriggio. Per dinamiche in fase di accertamento da parte della Polizia locale della Spezia un’auto a bordo del quale viaggiava un 47enne e un’altra dove alla guida era presente una 27enne sono entrate in collisione. Stando a quanto appreso l’uomo avrebbe avuto un malore. Entrambi gli automobilisti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dalla Croce rossa di Follo e dalla Croce rossa della Spezia, sul posto è intervenuta anche Delta 1.

L’articolo Incidente stradale tra Viale Italia e Via Naef: due persone finiscono in ospedale proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com