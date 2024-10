Lavori ponte Via Falcinello, approvata soluzione progettuale per viabilità alternativa

Con delibera odierna, l’amministrazione comunale di Sarzana ha approvato la soluzione progettuale individuata dall’Ufficio tecnico comunale finalizzata alla realizzazione di un collegamento ciclopedonale, in modo da mitigare i disagi dovuto alla chiusura di un tratto di Via Falcinello per la ricostruzione del ponte sul Calcandola. Il progetto approvato dalla giunta (che consta di sottofondo percorso pedonale, impianto provvisorio di illuminazione pubblica, regimazione acque, pulizia) prevede in particolare il collegamento tra Via Falcinello, in corrispondenza del varco

lato ovest del muro esistente presso la rotatoria di Via Falcinello/Via Paradiso con sbocco sul parcheggio di Via Cisa, mediante occupazione temporanea di area privata. L’intervento, si spiega in delibera, comporta una spesa di circa 19mila euro oltre Iva, più 6mila euro di indennizzo per occupazione di area privata a circa 3mila euro oltre Iva per

lavori di modifica temporanea del raccordo stradale di Viale Alfieri con Via Falcinello. Questa viabilità alternativa, una volta realizzata, sarà attiva per l’intera durata dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte. Si renderà poi necessario provvedere alla successiva dismissione della stessa e a intervento di ripristino allo stato preesistente, con lavorazioni previste nei primi mesi del 2025, che comporterà una spesa di circa 12.500 euro. Una spesa totale stimata dunque in circa 40 mila euro.

