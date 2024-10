Nagy con rammarico: “Mancato solo il gol. Servono più punti possibili se lottare per andare in Serie A”

È un Adam Nagy tirato a lucido quello che si presenta nel post gara, dopo il pareggio dello Spezia contro il Bari. L’ungherese, motorino instancabile a centrocampo, commenta positivamente quanto visto al Picco, con un pizzico di rammarico per una vittoria che ai punti poteva starci. “Secondo me siamo partiti molto bene, sia nel primo tempo che nel secondo. Era una partita fisica, dove siamo riusciti a vincere quasi ogni seconda palla. Abbiamo fatto una buonissima prestazione, è mancato solo il gol. Fai l’1-0 e chiudi la partita. Loro non hanno avuto grandi occasioni, abbiamo gestito bene la palla ma è mancato qualcosa davanti la porta”, racconta. “Nel secondo tempo hanno marcato un po’ meglio Esposito, lì dovevamo ruotare un po’ di più io e Cassata. Ma anche nella ripresa abbiamo creato 3-4 occasioni importanti”.

Un altro risultato positivo, per uno Spezia sempre ai vertici della classifica: “La continuità è importante. In ogni partita dobbiamo prendere almeno un punto. Il campionato è ancora lunghissimo. Oggi dopo i 90’ vediamo il bicchiere mezzo vuoto, abbiamo fatto una buona gara e secondo me non abbiamo rischiato di prendere gol. È mancato solo il gol per vincere, ma va bene prendere anche un pareggio. Martedì si gioca di nuovo, ci sono tre partite in otto giorni e l’obiettivo è prendere più punti possibile per lottare per arrivare in Serie A”.

