Nidil Cgil chiede a Deliveroo e Foodinho di sospendere consegne riders durante criticità metereologiche

Roberto Canale, Segretario Nidil Cgil Liguria e La Spezia, Alfredo Pongiglione, Segretario Nidil Cgil Genova e Stefania Druetti, Nidil Savona, chiedono alle piattaforme Deliveroo e Foodinho di sospendere il servizio delivery dei riders a Genova, La Spezia e Savona durante le criticità meteorologiche. La missiva è diretta anche a Giacomo Raul Giampedrone, assessore regionale Infrastrutture e Viabilità Regione Liguria; Augusto Sartori, assessore regionale Lavoro e Politiche attive; Mario Mascia, assessore al Lavoro Comune di Genova; Patrizia Saccone, assessore al Lavoro Comune della Spezia e Francesco Rossello, assessore al Lavoro Comune di Savona.

“Nidil Cgil Liguria e provinciali di Genova, La Spezia e Savona, unitamente alle rispettive Camere del Lavoro Metropolitana e Provinciali, in riferimento alle attuali condizioni atmosferiche ed alle relative previsioni per le prossime 48 ore, viste le condizioni meteo attuali e quelle previste nelle prossime ore, oltreché dell’emissione dell’avviso di Protezione Civile di allerta arancione per la maggior parte del territorio ligure – scrivono i tre rappresentanti sindacali -, chiedono di sospendere il servizio di consegna nelle aree delle città sopracitate, garantendo al contempo un adeguato sostegno al reddito per i lavoratori attivi. Le previsioni meteo e la condizione idrogeologica dei nostri territori rischiano di determinare un effettivo pericolo per i riders attivi nei servizi di consegna. Cogliamo l’occasione per evidenziare che ad oggi, solo una piattaforma si è dotata di un protocollo meteo, mentre le vostre piattaforme non hanno previsto alcuna normativa per la tutela della salute e sicurezza in condizioni di lavoro critiche. È chiaro ed evidente che la nostra richiesta derivi dal fatto che tale situazione emergenziale, oltre a determinare differenze di condizione tra lavoratori, esponga gli stessi a rischi evidenti. Pertanto, sollecitando un incontro sindacale per la definizione di quanto sopra, ovvero prevedere l’adozione di misure idonee a preservare l’incolumità dei lavoratori, le scriventi chiedono perciò di addivenire, anche con il contributo fondamentale delle Istituzioni, ad una soluzione che garantisca il diritto al lavoro in sicurezza.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com