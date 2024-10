Picchia, insulta e minaccia la figlia per mesi: arrestato 55enne genovese

Genova. Un genovese di 55 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della figlia di 16 anni al culmine di un ennesimo episodio di violenza segnalato al 112 da una parente della ragazza.

La segnalazione è arrivata la notte scorsa da Sampiedarena. All’altro capo del telefono una donna che ha riferito di avere ricevuto una richiesta di aiuto via sms da parte della ragazza: il padre, ubriaco, l’aveva rimproverata per essere rientrata tardi e l’aveva poi insultata e aggredita a calci e schiaffi quando lei gli aveva chiesto di abbassare la voce per non disturbare i vicini e di calmarsi.

» leggi tutto su www.genova24.it