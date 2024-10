Grave incidente stradale poco prima delle 20 in via Campodonico a Pieve Ligure. Un motociclista quarantenne è finito al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Sono intervenuti il medico del 118, i militi della Croce Verde di Bogliasco e della Croce Rossa di Sori. I carabinieri hanno effettuato i necessari rilievi per appurare cause dell’incidente, dinamica e accertare eventuali responsabilità.

