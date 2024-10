Prese a sassate una donna in strada rischiando di ucciderla, prosciolto dalla giudice: “E’ incapace di intendere e di volere”

Genova. Nell’agosto dello scorso anno Luca Iacobelli, aveva preso a sassate, con almeno venti colpi, una donna che stava seduta su una panchina e stava parlando al telefono con il marito. Un’aggressione violentissima con la donna finita in coma (successivamente per fortuna le sue condizioni erano migliorate) e lui, un 34enne italiano, senza fissa dimora che aveva minacciato un passante che lo aveva ripreso in video e poi gli stessi poliziotti che lo avevano fermato.

Ma Luca Iacobelli non finirà in carcere per tentato omicidio, come aveva chiesto il sostituto procuratore Luca Monteverde. La giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini lo ha infatti prosciolto perché a suo avviso Iacobelli è incapace di intendere e di volere.

