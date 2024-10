Quezzi, il drammatico racconto di una coppia: “Un lupo ha portato via il nostro cane”

Genova. “Un lupo mi ha portato via il cane”. È la drammatica testimonianza riportata in un post su Facebook da Chiara Giacopelli, una residente genovese. L’episodio, come ha raccontato la donna ancora sotto choc, è avvenuto ieri sera sulla collina di Egoli, sulle alture di Quezzi nel territorio della Bassa Valbisagno. Vittima dell’aggressione è un cane di piccola taglia di nome Nero. “Il lupo è scappato verso il basso con il cane in bocca“, ha scritto sfogandosi con gli abitanti del quartiere: “Sono affranta e disperata”.

“È successo in una proprietà privata molto ampia vicino a Pedegoli – racconta a Genova24 il compagno Roberto Murgano -. Intorno alle 19.00 i nostri tre cagnolini hanno fiutato una presenza e si sono messi a correre e abbaiare. Avendo tre asine, la cosa per la mia compagna e le sorelle presenti sembrava normale. A un certo punto si è trovata davanti un lupo o una lupa di grande stazza che ha azzannato al collo il nostro meticcio Nero di cinque anni e circa 6 chili. Lo ha afferrato tra i guaiti e lo ha portato via scappando al buio giù dalle fasce. Abbiamo girato con le torce per mezza nottata, ma c’è stato modo di rintracciare il cane”.

