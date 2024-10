Regionali 2024, Bozzano: “Con Bucci presidente la Liguria sarà più forte e competitiva”

Liguria. “La Liguria ha di fronte una straordinaria opportunità. Con la leadership forte e determinata di Marco Bucci presidente potremo finalmente affrontare le sfide del territorio per realizzare un concreto percorso di crescita di tutta la regione, Savona compresa”. Così a poche ore dal voto Alessandro Bozzano, candidato alle regionali come capolista di Vince Liguria-Bucci Presidente.

“Il nostro programma per la provincia di Savona è chiaro e concreto – spiega il consigliere uscente Alessandro Bozzano – Vogliamo creare un sistema infrastrutturale moderno e sostenibile, rilanciare la sanità, sviluppare il turismo e sfruttare al meglio il potenziale del nostro porto, una risorsa strategica per la città e tutta la Liguria. Il porto di Savona, uno dei principali poli logistici della regione, può diventare un motore di sviluppo competitivo a livello internazionale, dando inoltre alla cittadina un ruolo centrale. Per quanto riguarda le infrastrutture, il completamento dell’Aurelia bis con lo spostamento del casello di Albisola, sono per noi una priorità, per ridurre il traffico e migliorare l’accesso alla città e alla costa. Così come la realizzazione del nuovo collegamento autostradale Predosa-Albenga, cruciale per migliorare i collegamenti tra la Liguria e il Piemonte, agevolando lo scambio commerciale e il turismo”.

