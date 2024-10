Regionali 2024, Ciangherotti (FI): “Pronto a difendere la sanità savonese nella prossima amministrazione regionale”

Liguria. “Sono pronto a battermi come mai nessuno ha fatto sinora per dare voce alle istanze di medici, infermieri, oss e pazienti che ogni giorno hanno a che fare con la sanità dei quattro ospedali della provincia di Savona”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Marco Bucci sarà il prossimo presidente della nostra Regione e, se avrò l’onore di essere eletto in consiglio regionale, mi impegnerò a rappresentare il nostro territorio con tutto me stesso. Sarò presente ogni settimana nei quattro ospedali del savonese, ascoltando da vicino chi lavora in prima linea e chi è in cura, per capire davvero i loro bisogni. Bucci ha dimostrato di essere una persona di grande capacità: lo ha fatto con la ricostruzione del Ponte Morandi, ma anche con la riqualificazione del waterfront di Genova”.

