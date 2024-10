Regionali, Bucci: “Voglio festeggiare il mio compleanno da presidente. Se perdo resto a fare il sindaco”

Genova. “Il 31 ottobre è il mio compleanno. C’è il consiglio comunale? Belin, faremo una grande festa. Compio ben 65 anni, quindi non sono un giovanotto. Voglio festeggiarlo da presidente, ma in maniera molto frugale, da genovese”. Marco Bucci è visibilmente stanco, ma la voglia di scherzare non manca quando ormai la campagna elettorale è agli sgoccioli. “Non potrei anticiparlo ma magari porto due pasticcini di mia moglie, vedremo. Però, se non vinco, i pasticcini consiglio comunale non li porto: diteglielo, si devono dare da fare e farmi eleggere”.

Se Bucci festeggerà da presidente lo sapremo tra qualche giorno. Gli ultimi sforzi sono stati per il grande evento con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani ai Magazzini del Cotone. Location al chiuso, scelta con largo anticipo quando le previsioni non erano ancora nefaste, dove è andata in scena una doppia celebrazione: quella dei due anni di governo trainato dalla leader di Fratelli d’Italia e quella del sindaco-candidato che “ci ha messo la faccia” (parole sue) e ha risposto “presente” alla chiamata della premier per correre col centrodestra dopo il terremoto che ha travolto Giovanni Toti e la sua giunta.

