Regionali, l’ultimo round tra Bucci e Orlando tra palchi con i “big” e platee da tutto esaurito

Genova. L’incognita del meteo, con l’allerta in corso sulla Liguria, ha costretto a soluzioni “indoor” per la chiusura della campagna elettorale di centrodestra e centrosinistra. Una decisione inevitabile e che, per una volta, rende impossibile lanciarsi in paragoni di presenze, anche perché le regole sulla capienza non si possono infrangere per ovvie ragioni.

Ad ogni modo, platee da tutto esaurito sia per l’auditorium dei Magazzini del Cotone dove a sostegno di Marco Bucci è arrivato il tridente di governo – Meloni, Bucci e Tajani – sia al Politeama Genovese, dove Andrea Orlando è stato circondato dagli interventi dei leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli, Bonetti, Calenda e Maraio.

