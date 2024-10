Regionali, Orlando si emoziona davanti ai sostenitori: “Ce la possiamo fare, davvero”

Genova. Il teatro Politeama Genovese può accogliere circa 1000 persone. Sono 1200 quelle che sono riuscite a entrare – sotto gli occhi vigili dei pompieri che hanno controllato che non venissero infrante le norme legate alla capienza – per la chiusura della campagna elettorale del centrosinistra e per supportare l’ultimo sforzo prima del “canonico silenzio” il candidato presidente Andrea Orlando.

Ma tante altre persone sono rimaste fuori, sotto la pioggia, e qualcuno lo ha fatto notare all’ex ministro Pd che, nel frattempo, era salito sul palco del teatro. Orlando, mentre interveniva uno degli altri “big” della politica – i leader del campo largo, insieme, come nella piazza del 18 luglio contro il sistema Toti – si è quindi alzato ed è andato a salutare chi non era riuscito a entrare in sala.

» leggi tutto su www.genova24.it